Ученые выяснили, почему опасно засыпать в носках

Тем не менее, если ноги мерзнут ночью, эксперты советуют надевать носки, но с определенными условиями. У этой привычки есть свои плюсы: согретые ноги способствуют быстрому засыпанию, увеличивают продолжительность сна, уменьшают приливы и ночную потливость. Однако важно, чтобы перед сном надевались исключительно чистые носки из натуральных материалов, таких как хлопок, который хорошо отводит излишек тепла, не создает эффекта изоляции и позволяет коже дышать.