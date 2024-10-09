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Ученые выяснили, почему опасно засыпать в носках

Лабораторное обследование выявило, что не так с привычкой спать в носках.

Источник: Комсомольская правда

Лабораторное обследование выявило, что на половине носков присутствовали бактерии.

Привычка засыпать в носках может стать предпосылкой для некоторых недугов. К такому заключению пришли британские специалисты по матрасам после проведенного анализа.

Их исследование было направлено на изучение того, какие микробы накапливаются на носках после целого дня носки. Участники эксперимента носили носки с утра до позднего вечера — с 7:00 до 23:00. Лабораторное обследование выявило, что на половине носков присутствовала синегнойная палочка.

Эти микроорганизмы можно обнаружить, к примеру, на полу, ковровых покрытиях или в следах жизнедеятельности тараканов. Данные бактерии способны вызывать кожные высыпания, инфекции мочевыделительной системы и дыхательных путей, вплоть до пневмонии, особенно у людей с ослабленной иммунной защитой.

Результаты исследования также сопоставлялись с анализами смывов с пульта дистанционного управления телевизором. Выяснилось, что носки участников эксперимента были заметно грязнее, чем пульт, на котором, как показывают многочисленные исследования, обычно содержится больше микробов, чем в туалете.

Тем не менее, если ноги мерзнут ночью, эксперты советуют надевать носки, но с определенными условиями. У этой привычки есть свои плюсы: согретые ноги способствуют быстрому засыпанию, увеличивают продолжительность сна, уменьшают приливы и ночную потливость. Однако важно, чтобы перед сном надевались исключительно чистые носки из натуральных материалов, таких как хлопок, который хорошо отводит излишек тепла, не создает эффекта изоляции и позволяет коже дышать.

здоровье