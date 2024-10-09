10 и 11 октября в Уфе перекроют улицы Театральная, Пушкина и Советская

В Уфе в ближайшие два дня перекроют три улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
С 2020 года по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова в школах городов и районов республики начали открываться классы имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В День Республики уже стало традицией проведение на Советской площади в Уфе торжественной церемонии посвящения детей в ряды «шаймуратовцев».
Из-за подготовки и проведения мероприятия временно будут закрыты участки улиц в центре города:
— 10 октября — с 08:00 до 13:00 — улица Театральная;
— 11 октября — с 08:00 до 13:00 — улица Пушкина (участок от Цюрупы до Ленина) и Советская (от Октябрьской революции до Заки Валиди).
На время ограничений послезавтра изменится схема маршрутов общественного транспорта:
Власти города попросили жителей и гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.
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