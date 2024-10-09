10 и 11 октября в Уфе перекроют улицы Театральная, Пушкина и Советская

С 2020 года по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова в школах городов и районов республики начали открываться классы имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В День Республики уже стало традицией проведение на Советской площади в Уфе торжественной церемонии посвящения детей в ряды «шаймуратовцев».