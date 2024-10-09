Перед новым сезоном Казанский цирк проводит ремонт главного манежа за 20 млн рублей

По словам главного инженера Казанского цирка Павла Осотова, ремонт манежа обошелся в 20 миллионов рублей и завершится к 18 октября, прямо к самому началу нового сезона.
«За последние года наш манеж потерял свои амортизирующие свойства, что стало неудобным для самих артистов, а также для предоставило трудности для конных представлений. А как всем известно, манеж — это сердце цирка. Поэтому нами было приятно инновационное решение применить совершенно новый материал, который еще не использовался ни в одном цирке. Необходимым критерием при выборе нового материала было определение степени его мягкости, твердости и трения. Честно сказать, мы искали его по всей России, завод изготавливал нам материалы под заказ. По моим прогнозам, этот материал должен пролежать около 30 лет, а может прослужить даже 70! Покрытие получилось многослойным, оно включило в себя 2 слоя пористой резины. Наш цирк — единственный в стране, кто установил у себя манеж с таким уникальным покрытием» — поделился подробностями Павел Осотов.
Новое представление под названием «Эхо Азии» развернется на обновленном манеже. Межнациональная программа с участием артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Татарстана, Бурятии, Удмуртии и Якутии будет состоять из номеров воздушных гимнастов, выступлений животных семейства кошачьих, шуток клоунских дуэтов и незабываемых джигитовок.
«Режиссером постановки этих выступлений у нас выступит молодой и перспективный казанский режиссер-постановщик международных проектов и шоу Артур Амиров. Номер который я жду с трепетом — это номер из Вьетнама. Пара на ремнях, которых я увидела на фестивале в Якутии поверг меня в восторг. В целом, Задача нашей программы “Эхо Азии” состоит в том, чтобы продемонстрировать, каким разным может быть цирк. Потрясающие ребята из Якутии, Бурятии и Казахстана будут соединены это прекрасной программой. Это что-то новое, это совершенно другой взгляд на цирк!» — рассказала директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова.
В 2023 году фестиваль с таким же названием «Эхо Азии» уже проходил в Астане. Определенные колоритные прелести программы Казахстана вдохновили на предстоящее представление в Казани сценаристов Казанского цирка.
«Название МиниФест мира “Эхо Азии” родилось не просто так. Это мини фестиваль аутентичных национальных цирков Азии и Европы. Здесь есть и некий символизм — созвучие со словом “манифест”, которое подчёркивает общее для всех цирковых артистов планеты стремление к миру, добру и гармонии. А цирк в Казани — городе, где мирно сосуществуют разные конфессии и гармонично сочетаются культура Запада и Востока, станет лучшим местом для такой программы. Все наши гости, иностранцы, которые приедут к саммиту БРИКС будут с улыбкой встречены в нашем цирке!», — поделилась директор Казанского государственного цирка.
Впервые в программе также будет представлен номер Казанского цирка от ученицы Детской цирковой школы Казани. Изящный эквилибр будет исполнен в соло Анной Ивачевой под названием «Сандугач».
«Мы совершенно не боимся, что она будет выступать с именитыми взрослыми артистами. Я с полной уверенностью могу сказать, что наш номер будет смотреться очень красиво и достойно», — добавила Эльмира Булатова.
«Эхо Азии» стартует 19 октября и продлится до 1 декабря.