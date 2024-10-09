Перед новым сезоном Казанский цирк проводит ремонт главного манежа за 20 млн рублей

«За последние года наш манеж потерял свои амортизирующие свойства, что стало неудобным для самих артистов, а также для предоставило трудности для конных представлений. А как всем известно, манеж — это сердце цирка. Поэтому нами было приятно инновационное решение применить совершенно новый материал, который еще не использовался ни в одном цирке. Необходимым критерием при выборе нового материала было определение степени его мягкости, твердости и трения. Честно сказать, мы искали его по всей России, завод изготавливал нам материалы под заказ. По моим прогнозам, этот материал должен пролежать около 30 лет, а может прослужить даже 70! Покрытие получилось многослойным, оно включило в себя 2 слоя пористой резины. Наш цирк — единственный в стране, кто установил у себя манеж с таким уникальным покрытием» — поделился подробностями Павел Осотов.