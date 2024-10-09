Все ближе к климатической норме: какой будет погода в Москве на выходных

Полноценная осень продолжает вступать в свои права. Погода становится все ближе к климатической норме. Чего от нее ожидать на выходных в столичном регионе, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, атмосферное давление остается повышенным, но, несмотря на это, в пятницу не исключены небольшие кратковременные дожди. Погода будет более облачной.
— В субботу, 12 октября, минимальная температура ночью в Москве составит 5−7 градусов тепла, по области — от 2 до 7 градусов. Дневная температура в городе — 12−14 градусов, по области — 10−15 градусов, — сообщила синоптик.
Ожидается юго-восточный ветер скоростью 3−8 метров в секунду.
— В субботу температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 2−3 градуса. А в воскресенье, 13-го числа, может стать чуть прохладнее из-за того, что будет больше облаков, — отметила эксперт.
Дневная температура будет колебаться от 10 до 12 градусов. Ночная же останется примерно на том же уровне — 5−7 градусов в Москве и 2−7 градусов по области.
— Температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме. Она вполне комфортная, если одеваться соответственно. А небольшой дождь, который может где-то собраться, не испортит впечатление от отдыха и выходных, — заверила Позднякова.