Что можно и что нельзя делать в Покров: церковные и народные традиции праздника

* Традиционные угощения. В семьях пекли пироги (символ домашнего уюта и дружбы) и готовили вкусные блюда, приглашая близких на обед. Это подчеркивало единство семьи и радость праздничного дня. В старину на праздник Покрова был обычай ~печь блины~. Их подавали родным, близким и нуждающимся. Существовало поверье: чем больше блинов будет испечено в этот день, тем счастливее пройдет следующий год, а количество блинов связывали с теплом в доме. Также первый блин полагалось разделить на четыре части и разложить их по углам — так предки задабривали домового.