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В Нижнекамске две новые улицы получили названия Кедровая и Наратлы

Они находятся в микрорайоне № 45.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске две новые улицы получили названия Кедровая и Наратлы. Они находятся в микрорайоне № 45, сообщает пресс-служба мэрии города.

Речь идет о новом жилом комплексе «Урман». Там появились две улицы. Они будут носить названия Кедровая и Наратлы. Это решение приняли на 66-й сессии горсовета.

Как отметили в пресс-службе администрации Нижнекамска, названия улиц соответствуют лесной тематике микрорайона.

Напомним, в Казани почти на два года ограничат движение по улице Ново-Песочная. Причина этому в археологических раскопках.

архитектура