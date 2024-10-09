В Нижнекамске две новые улицы получили названия Кедровая и Наратлы. Они находятся в микрорайоне № 45, сообщает пресс-служба мэрии города.
Речь идет о новом жилом комплексе «Урман». Там появились две улицы. Они будут носить названия Кедровая и Наратлы. Это решение приняли на 66-й сессии горсовета.
Как отметили в пресс-службе администрации Нижнекамска, названия улиц соответствуют лесной тематике микрорайона.
Напомним, в Казани почти на два года ограничат движение по улице Ново-Песочная. Причина этому в археологических раскопках.