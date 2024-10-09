Белоруска вызвала милицию, чтобы избавиться от револьвера умершего мужа

В Минском районе женщина вызвала милицию из-за револьвера умершего мужа, рассказали в УВД Минского облисполкома.
Так, жительница агрогородка Лесной набрала номер 102, чтобы избавиться от револьвера. Женщина сообщила дежурному милиции, что у нее дома есть пистолет, который раньше принадлежал ее умершему мужу.
Сотрудники милиции изъяли незарегистрированный газовый револьвер, а также 119 патронов к нему.
Напомним, в Беларуси при добровольной сдаче оружия и боеприпасов физлица освобождаются от уголовной и административной ответственности.
Еще могилевчанин заставил подчиненного строить ему дом: «Строил в рабочее время и на больничном».
Также труп мужчины обнаружен у забора Латвии на границе с Беларусью.