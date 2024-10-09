Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска вызвала милицию, чтобы избавиться от револьвера умершего мужа

Жительница Минского района позвонила в милицию, чтобы сдать револьвер умершего мужа.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе женщина вызвала милицию из-за револьвера умершего мужа, рассказали в УВД Минского облисполкома.

Так, жительница агрогородка Лесной набрала номер 102, чтобы избавиться от револьвера. Женщина сообщила дежурному милиции, что у нее дома есть пистолет, который раньше принадлежал ее умершему мужу.

Сотрудники милиции изъяли незарегистрированный газовый револьвер, а также 119 патронов к нему.

Напомним, в Беларуси при добровольной сдаче оружия и боеприпасов физлица освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Еще могилевчанин заставил подчиненного строить ему дом: «Строил в рабочее время и на больничном».

Также труп мужчины обнаружен у забора Латвии на границе с Беларусью.