«Строил в рабочее время и на больничном». Могилевчанин заставил подчиненного строить ему дом

В Могилеве установили факт злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в УВД Могоблисполкома.
Так, установлено, что 38-летний прораб одной из строительных организаций областного города заставил работать на себя монтажника. Мужчина заставлял подчиненного работать на стройке его частного дома.
Подчиненный монтажник строил дом начальнику в рабочее время, выходные дни, а также на больничном, выполняя строительные и подсобные работы.
Организация в итоге понесла ущерб, составивший около 3000 белорусских рублей.
Могилевчанин, использующий подчиненного, стал фигурантом уголовного дела.
Также труп мужчины обнаружен у забора Латвии на границе с Беларусью.
Тем временем литовцы отказались играть против белорусов в чемпионате мира по пляжному футболу.