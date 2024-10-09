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«Строил в рабочее время и на больничном». Могилевчанин заставил подчиненного строить ему дом

Могилевчанин заставил подчиненного строить ему дом и попал на судебную скамью.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве установили факт злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Так, установлено, что 38-летний прораб одной из строительных организаций областного города заставил работать на себя монтажника. Мужчина заставлял подчиненного работать на стройке его частного дома.

Подчиненный монтажник строил дом начальнику в рабочее время, выходные дни, а также на больничном, выполняя строительные и подсобные работы.

Организация в итоге понесла ущерб, составивший около 3000 белорусских рублей.

Могилевчанин, использующий подчиненного, стал фигурантом уголовного дела.

Также труп мужчины обнаружен у забора Латвии на границе с Беларусью.

Тем временем литовцы отказались играть против белорусов в чемпионате мира по пляжному футболу.