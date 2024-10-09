Девятибалльные пробки в Иркутске 9 октября 2024 парализовали центральные улицы

Пробки в Иркутске 9 октября 2024 также осложнили движение по улицам Фридриха Энгельса и Рабочего Штаба. Также по уже негласной традиции в вечернее время стоит Иркутный мост, улицы Трактовая, частично Розы Люксембург и Олега Кошевого, а также объездная дорога.