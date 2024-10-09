Девятибалльные пробки в Иркутске 9 октября 2024 парализовали центральные улицы

Пробки в Иркутске 9 октября 2024 парализовали движение по центральным улицам города. Вроде не пятница, а автомобилисты застряли в многокилометровых заторах. По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС пробки достигли девяти баллов. Стоят машины улицах Карла Маркса, Ленина, Богдана Хмельницкого, Чкалова, Володарского, Бабушкинской, Карла Либкнехта, Чехова, Фурье и Тимирязева.
— Я вроде не в Москве живу, чтобы пробки по 10 баллов были каждый день.
— Я думал какие сильные пробки в Улан-Удэ, до того как приехал сюда.
— А что такое дождя же нет?! — возмущаются автомобилисты.
Пробки в Иркутске 9 октября 2024 также осложнили движение по улицам Фридриха Энгельса и Рабочего Штаба. Также по уже негласной традиции в вечернее время стоит Иркутный мост, улицы Трактовая, частично Розы Люксембург и Олега Кошевого, а также объездная дорога.