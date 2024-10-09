Дорогу Донское — Перевальное под Симферополем построили на 58%

Протяженность этого участка составляет 9,368 километра. Дорогу строят по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». На объекте возводят четыре искусственных сооружения, одну транспортную развязку, а также три пересечения в разных уровнях.