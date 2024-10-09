Дорогу Донское — Перевальное под Симферополем построили на 58%

Строительство второго этапа дороги Донское — Перевальное под Симферополем выполнено на 58%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства Крыма.
Протяженность этого участка составляет 9,368 километра. Дорогу строят по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». На объекте возводят четыре искусственных сооружения, одну транспортную развязку, а также три пересечения в разных уровнях.
«Также реализуются работы по устройству 22 водопропускных труб», — отметили в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что сейчас продолжает переустройство инженерных сетей, а также устройство выемки, насыпи земляного полотна и дорожной одежды. Кроме того, рабочие занимаются строительством искусственных сооружений.
«Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ», — говорится в сообщении.
В настоящее время на объекте находятся 200 рабочих и около 110 единиц техники. Планируется, что строительство завершится в октябре 2025 года.