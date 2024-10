Charli XCX объяснила, почему выбрала обложку с текстом для альбома Brat

11 октября певица выпустит новую версию Brat с ремиксами — Brat and it’s completely different but also still brat. Среди артистов, принявших участие в ее записи: Ариана Гранде, Билли Айлиш, Кэролайн Полачек, The 1975, Джулиан Касабланкас из The Strokes и другие.