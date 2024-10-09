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Charli XCX объяснила, почему выбрала обложку с текстом для альбома Brat

Британская звезда призналась, что поначалу приняла такое решение, так как не была уверена в успехе лонгплея у широкой аудитории.

Источник: Звук

Британская звезда призналась, что поначалу приняла такое решение, так как не была уверена в успехе лонгплея у широкой аудитории.

«Все говорили: “Это самая глупая идея на свете”. А я говорила: “Нет, выслушайте меня”», — поделилась артистка в интервью Зейну Лоу. По замыслу Чарли ярко-зеленая обложка с размытым шрифтом должна передать сам смысл слова brat. Такая форма как бы сообщает слушателю, что картинка создавалась в спешке и музыканты не успели получить файл в высоком разрешении.

Исполнительница уточнила, что в полной мере осознавала возможное разочарование поклонников. Однако анализ обложки и обсуждения вокруг нее для певицы более интересны, чем оформление, которое всем понравится.

11 октября певица выпустит новую версию Brat с ремиксами — Brat and it’s completely different but also still brat. Среди артистов, принявших участие в ее записи: Ариана Гранде, Билли Айлиш, Кэролайн Полачек, The 1975, Джулиан Касабланкас из The Strokes и другие.