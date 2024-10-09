Charli XCX объяснила, почему выбрала обложку с текстом для альбома Brat

«Все говорили: “Это самая глупая идея на свете”. А я говорила: “Нет, выслушайте меня”», — поделилась артистка в интервью Зейну Лоу. По замыслу Чарли ярко-зеленая обложка с размытым шрифтом должна передать сам смысл слова brat. Такая форма как бы сообщает слушателю, что картинка создавалась в спешке и музыканты не успели получить файл в высоком разрешении.