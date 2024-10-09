В Омской области в одном из поселков Тарского района людям вернули чистую воду

Теперь местные жители могут не бояться за безопасность питьевой воды, а руководители ответственных организаций в коммунальной сфере будут более тщательно следить за состоянием коммунальных сетей. Прокуратура обратилась в Администрацию тарского района с требованием соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также было рекомендовано провести обследование изношенных водопроводных сетей в других населенных пунктах перед наступлением холодов.