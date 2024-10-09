В Омской области в одном из поселков Тарского района людям вернули чистую воду

В поселке имени Горького Тарского района отремонтировали водонапорную башню, которая по словам местных жителей уже много лет не отвечала санитарным требованиями. Местные представители коммунальных служб ссылались на отсутствие финансирования и на изношенность сетей. Люди обратились в прокуратуру региона.
После взятия проб и проведения специальных исследований, опасения жителей поселка подтвердились. А после вынесенного надзорным органом предписания и выписанного коммунальщикам штрафа, деньги на ремонт водонапорной башни нашлись. Также были проведены дезинфекция и хлорирование водопроводных сооружений.
Теперь местные жители могут не бояться за безопасность питьевой воды, а руководители ответственных организаций в коммунальной сфере будут более тщательно следить за состоянием коммунальных сетей. Прокуратура обратилась в Администрацию тарского района с требованием соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также было рекомендовано провести обследование изношенных водопроводных сетей в других населенных пунктах перед наступлением холодов.