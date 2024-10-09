В Самарской области отопление включили в 51% жилых домов

По данным на утро 9 октября 2024 года, в Самарской области к теплу подключили более 80% больниц, школ и детских садов, а также более 50% жилых домов. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
Так, в Самарской области уже отапливается 51,24% жилых домов — 11937 из 23294, 84,03% школ, 85,24% детских садов, 68,13% учреждений допобразования, 80,93% учреждений здравоохранения и 71,24% объектов культуры.
Только в Самаре тепло дали в 67,56% жилых домов — 6814 из 10086, 100% школ, 100% детских садов, 89,58% учреждений допобразования, 96,36% учреждений здравоохранения и 44,12% объектов культуры.
На 100% подключены к системе теплоснабжения дома и объекты социальной сферы в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Елховском, Камышлинском, Клявлинском, Красноармейском районах. Также быстрее всех дали отопление жителям в Похвистневском, Хворостянском, Пестравском и Шенталинском районах.