Филиал НГУ может быть создан в Казахстане

«На текущий момент совместно с представителями Казахского национального университета им. аль-Фараби и ассоциацией выпускников НГУ в Казахстане уже проделана большая подготовительная работа по открытию филиала, сформирован перечень естественно-научных и междисциплинарных направлений (профилей) подготовки высшего образования НГУ, которые могут быть интересны для казахстанских абитуриентов филиала НГУ», — отмечается в сообщении. По данным НГУ, подобных примеров в практике российских вузов еще нет.