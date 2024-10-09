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Филиал НГУ может быть создан в Казахстане

Филиал Новосибирского государственного университета (НГУ) может быть открыт в Казахстане по схеме государственно-частного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба НГУ по итогам рабочей встречи, состоявшейся на площадке вуза.

Источник: Freepik

Во встрече приняли участие ректор НГУ Михаил Федорук, руководитель фонда «Эндаумент НГУ» Игорь Ким и ректор Казахского национального университета Жансеит Туймебаев. Стороны приняли решение о создании совместной группы, которая займется проработкой проекта.

«На текущий момент совместно с представителями Казахского национального университета им. аль-Фараби и ассоциацией выпускников НГУ в Казахстане уже проделана большая подготовительная работа по открытию филиала, сформирован перечень естественно-научных и междисциплинарных направлений (профилей) подготовки высшего образования НГУ, которые могут быть интересны для казахстанских абитуриентов филиала НГУ», — отмечается в сообщении. По данным НГУ, подобных примеров в практике российских вузов еще нет.

Как сообщал в августе этого года начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак, вуз намерен к 2030 году увеличить численность иностранных студентов с нынешних 1,7 тыс. до 3 тыс. Казахстан по числу студентов НГУ уступает лишь Китаю.

образование