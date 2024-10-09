Губернатор Иркутской области обсудил развитие логистики с руководством РЖД

В Приангарье готовятся к реализации целый ряд крупных инвестиционных проектов, которые потребуют возможности отправки своей продукции посредством железной дороги. 23 таких проекта включены в Стратегию развития Сибирского федерального округа, а 6 определены как оказывающие наибольшее влияние на социально-экономическое развитие страны. Новые проекты уже принесли существенные инвестиции в экономику региона, а в перспективе создадут 35 тысяч рабочих мест. И для их реализации необходимо заранее проработать технико-экономические показатели провозной мощности по железной дороге.