Губернатор Иркутской области обсудил развитие логистики с руководством РЖД

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с руководством Российских железных дорог развитие логистики в Приангарье. Во встрече принял участие.
заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник центра фирменного транспортного обслуживания — филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Мурев.
Как отметил глава Приангарья, в настоящий момент отгрузка продукции местных производителей, в том числе угля, проходит по плану.
— Вместе с этим, в регионе появляются новые крупные инвестиционные проекты. В их числе — по глубокой переработке угля в Черемховском районе. Нам необходимо проработать вопрос вывоза продукции при существующем квотировании грузовых перевозок, — подчеркнул Игорь Кобзев.
В Приангарье готовятся к реализации целый ряд крупных инвестиционных проектов, которые потребуют возможности отправки своей продукции посредством железной дороги. 23 таких проекта включены в Стратегию развития Сибирского федерального округа, а 6 определены как оказывающие наибольшее влияние на социально-экономическое развитие страны. Новые проекты уже принесли существенные инвестиции в экономику региона, а в перспективе создадут 35 тысяч рабочих мест. И для их реализации необходимо заранее проработать технико-экономические показатели провозной мощности по железной дороге.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области ведется восстановление нескольких участков дорог и мостового перехода в Усть-Кутском районе. Ход работ проверил руководитель Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.