В Екатеринбурге открыли монумент памяти жертв Холокоста

На церемонию открытия пришли свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, прежний мэр столицы Урала Аркадий Чернецкий и многие другие. Куйвашев в своем выступлении выразил уверенность в том, что площадь Спасения станет центром притяжения людей разных культур, и каждый, проходя мимо, замедлит шаг в память о тех, кому обязан жизнью.