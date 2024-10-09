В Екатеринбурге открыли монумент памяти жертв Холокоста

В Екатеринбурге на территории еврейского общинного центра торжественно открылся монумент памяти жертв Холокоста. Он создан в качестве благодарности уральцам за помощь населению, эвакуированному в годы Великой Отечественной войны с западной территории СССР, передает корреспондент «АиФ-Урал».
Были открыты площадь Спасения и монумент «Парящие камни». Они также посвящены бойцам Красной армии и труженикам тыла, которые боролись с нацизмом на фронте и в тылу и в итоге победили его.
На церемонию открытия пришли свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, прежний мэр столицы Урала Аркадий Чернецкий и многие другие. Куйвашев в своем выступлении выразил уверенность в том, что площадь Спасения станет центром притяжения людей разных культур, и каждый, проходя мимо, замедлит шаг в память о тех, кому обязан жизнью.
«Парящие камни» изначально задумывались как центральный элемент площади Спасения, которую мы сегодня открываем. Сутью мемориала являются десять камней. Эти камни, преодолев земное притяжение, воспарили над землей как символ духовной силы и торжества жизни над смертью", — сказал губернатор.