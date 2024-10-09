Жителям Ростовской области рекомендуют поспешить с вакцинацией от гриппа

В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, от гриппа привились уже более 871 тысячи человек. Вакцинироваться советуют всем, и взрослым, и детям.
— Это наиболее эффективный способ профилактики гриппа. Прививка смягчает течение болезни, сокращает ее длительность и предотвращает осложнения, — поясняют в Роспотребнадзоре.
Специалисты подчеркивают, что пройти вакцинацию следует не позднее, чем за 2−3 недели до начала эпидсезона.
Это особенно необходимо для людей с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными патологиями, сахарным диабетом, больных с иммунодефицитом (пациенты с онкологическими заболеваниями, больные, получающие гормональную терапию) и беременных.
Ранее в поликлиники поставили «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М». Указанные препараты не вызвали у людей неблагоприятных реакций или осложнений.
Напомним, грипп — острая вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Заболевание не терпит самолечения. Оно опасно осложнениями (бронхитом, пневмонией, менингитом, поражением спинного мозга, бактериальными инфекциями), которые могут приводить к летальным исходам.
Симптомы гриппа похожи на ОРВИ. Кстати, до этого в регионе зафиксировали резкий рост острых респираторных заболеваний.