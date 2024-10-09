Нижегородцам снова придется носить маски

Напомним, что ношение масок стало обязательным условием при посещении больниц и других учреждений в разгар пандемии коронавируса. Масочный режим был отменен в апреле 2022 года. Однако тогда власти не исключали, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью он может вернуться. В частности, так и произошло в сентябре того же года. Спустя год, осенью 2023-го, в региональном Роспотребнадзоре заявляли, что нет основания для всеобщего масочного режима, а на определенный промежуток времени могут вводится локальные ограничения.