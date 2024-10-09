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Нижегородцам снова придется носить маски

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 октября, ФедералПресс. Ношение масок стало обязательным в госучреждениях здравоохранения региона, подведомственных нижегородскому минздраву. Об этом «ФедералПресс» рассказали в министерстве.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области и с учетом постановления главного санитарного врача РФ в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения региона, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области, введен масочный режим».

сообщили там

Меры помогут уменьшить распространение респираторных инфекций в период заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, что ношение масок стало обязательным условием при посещении больниц и других учреждений в разгар пандемии коронавируса. Масочный режим был отменен в апреле 2022 года. Однако тогда власти не исключали, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью он может вернуться. В частности, так и произошло в сентябре того же года. Спустя год, осенью 2023-го, в региональном Роспотребнадзоре заявляли, что нет основания для всеобщего масочного режима, а на определенный промежуток времени могут вводится локальные ограничения.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, каких врачей не хватает в больницах Нижегородской области. В списке самых дефицитных специальностей оказались терапевты, фтизиатры и педиатры.

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