Нижегородцам снова придется носить маски

«В соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области и с учетом постановления главного санитарного врача РФ в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения региона, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области, введен масочный режим».
Меры помогут уменьшить распространение респираторных инфекций в период заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Напомним, что ношение масок стало обязательным условием при посещении больниц и других учреждений в разгар пандемии коронавируса. Масочный режим был отменен в апреле 2022 года. Однако тогда власти не исключали, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью он может вернуться. В частности, так и произошло в сентябре того же года. Спустя год, осенью 2023-го, в региональном Роспотребнадзоре заявляли, что нет основания для всеобщего масочного режима, а на определенный промежуток времени могут вводится локальные ограничения.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, каких врачей не хватает в больницах Нижегородской области. В списке самых дефицитных специальностей оказались терапевты, фтизиатры и педиатры.