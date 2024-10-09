Участники фестиваля «Наука 0+» в Москве смогут рассмотреть звезды в телескоп

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ им. М. В. Ломоносова организует показы звездного неба и лекции ученых в рамках всероссийского фестиваля «Наука 0+», который пройдет в Москве
«В рамках фестиваля “Наука 0+” в ГАИШ МГУ состоятся показы звездного неба и научно-популярные лекции для всех желающих», — говорится в сообщении.
Экскурсии на телескопы института и наблюдение звездного неба будут организованы при безоблачной погоде для посетителей лекций, которые проведут ученые ГАИШ МГУ. Расписание встреч можно узнать на сайте фестиваля.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны на более чем 400 площадках, а также за рубежом. В Москве проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. В этом году в программу фестиваля входят около 2 тыс. мероприятий — дискуссий, выставок, экскурсий, мастер-классов и других форматов знакомства гостей с наукой.
Партнерами события выступают En+ Group и благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», госкорпорация «Росатом» и проект «Атомариум», Postgres Pro, «Сбер», Российский научный фонд и проект «В центре науки». ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.