Участники фестиваля «Наука 0+» в Москве смогут рассмотреть звезды в телескоп

«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны на более чем 400 площадках, а также за рубежом. В Москве проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. В этом году в программу фестиваля входят около 2 тыс. мероприятий — дискуссий, выставок, экскурсий, мастер-классов и других форматов знакомства гостей с наукой.