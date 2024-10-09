Волгоградцы в ЦПКиО отметят праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Основное празднование будет проходить возле главной сцены парка, мероприятия стартуют в 12.00 с открытия интерактивных площадок, на которых посетители научатся прясть на веретене, делать народных кукол и плести из лозы. Также в программе заявлены мастер-классы по фланкировке шашкой и владению холодным оружием, сообщает дирекция ЦПКиО.