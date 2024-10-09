На минувшей неделе в Самарской области снизилась заболеваемость коронавирусом. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения стали ниже на 7% по сравнению с прошлым годом.
— За прошедшие сутки зарегистрировано 311 случаев заболевания, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили, что для защиты от вируса в местах скопления людей нужно носить защитные маски. Менять их нужно каждые 2−3 часа: одноразовые — выбрасывать, а многоразовые — отправлять в стирку. Также эффективно показали тебя такие методы профилактики, как ограничение контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов.