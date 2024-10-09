Самарцев приглашают принять участие в акции «Большой этнографический диктант»

Самарцев приглашают поучаствовать в акции «Большой этнографический диктант-2024». С 1 по 8 ноября жители смогут проверить свои знания о культуре и традициях народов России. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«Организация диктанта позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, привлечет внимание к изучению этнографии как науки, занимающей важное место в гармонизации межнациональных отношений», — уточнили в мэрии.
Самарская область традиционно входит в число лидеров по количеству участников диктанта. В 2023 году к акции присоединились более 118 тысяч жителей области. В прошлом году губерния заняла 5-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации по числу участников.
Акция пройдет в онлайн-формате. Результаты диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2024 года.