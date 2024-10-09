В подземном переходе Ростова уместили историю Великой Отечественной в десяти кадрах

Прогуливаясь по проспекту Шолохова в Ростове, мы нашли необычную мозаику. Причем, прямо под землей. Речь — о подземном пешеходном переходе, что возле старого автовокзала. Мы замедлили свой шаг, чтобы детально изучить мозаику и полюбоваться. Рассказываем, что увидели.
СНИМКИ С ФРОНТА И БЕРЛИНА.
С виду — обычный переход, но стоит только спуститься вниз и возникает ощущение, что попал в галерею. На стенах тоннеля красуется десть работ в черно-белом исполнении. И все они объединены одной тематикой — Великой Отечественной войной.
Это мозаика не похожа на другие, которые можно встретить в подземных переходах на Ворошиловском или Буденновском проспекте. Те мозаики были выполнены еще в советское время. А еще они — цветные и сделаны из мелкой плитки. В переходе же на Шолохова плитка крупная, а мозаика больше похожа на фотопечать.
В переходе есть и фото со взятия Рейхстага. Вот бойцы 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской, ордена Кутузова 2-й степени дивизии радостно позируют у здания. Одного солдата на радостях даже к верху подбросили товарищи.
Рядом на плитке вымощено еще одно фото 1945 года. Здесь запечатлен момент, когда советские солдаты возвращаются в Москву на эшелоне «Мы до Берлина!».
А вот еще одно изображение — знамя победы в Берлине.
На четвертой мозаике радостная толпа встречает с цветами на перроне эшелон с победителями. Поезд весь украшен цветами. А еще, если пристально рассматривать мозаику, можно прочитать и лозунг «Слава доблестным воинам, героической Красной армии!».
Заключительная мозаика на первой стене перехода посвящена жителям Белграда, которые приветствуют воинов-освободителей в 1944 году.
Начинаем рассматривать вторую стену. И здесь уже решили показать, как ковалась эта нелегкая победа.
Вот, например, солдаты, замаскировавшись в деревьях, собираются нанести удар противнику.
А на другой мозаике пилоты вылетают на боевое задание. А вот еще один летчик радостно выглядывает из кабины, а на его самолете надпись — «От трудящихся Ростова».
КОСМОС ПОД ЗЕМЛЕЙ.
А если от подземки пройти пешком пять остановок, пока позволяет погода, то можно открыть еще и целый космос под землей. Такая мозаика находится в подземном пешеходном переходе на пересечении Кировского проспекта и Большой Садовой.
В этой галерее можно разглядеть и Алексея Леонова. Именно он первым во всем мире вышел в открытый космос.
А вот фрагмент мозаики посвящен исследованию Юпитера. Космонавты высадились на спутнике этой пятой по удаленности от солнца планеты.
В мозаичном панно даже нашлось место для картины «Гравюра Фламмариона». На ней изображен человек из средневековья, который добрался до края Земли. И теперь он может изучать устройство целой Вселенной.
И, конечно, это не все пешеходные переходы, где есть мозаики. Так что лучше выделить целый выходной на прогулку по городу и детально рассмотреть все своими глазами, а не через объектив фотоаппарата.