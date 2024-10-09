В подземном переходе Ростова уместили историю Великой Отечественной в десяти кадрах

Это мозаика не похожа на другие, которые можно встретить в подземных переходах на Ворошиловском или Буденновском проспекте. Те мозаики были выполнены еще в советское время. А еще они — цветные и сделаны из мелкой плитки. В переходе же на Шолохова плитка крупная, а мозаика больше похожа на фотопечать.