В Уфе прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации Самвелом Енокян

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции водителем-гранатометчиком рядовым Самвелом Енокян. Об этом сообщаили в пресс-службе администрации Кировского района города.
Самвела Симоновича близкие и родные вспоминают как светлого человека с открытой душой, надежного товарища, любящего отца и сына. В этом году он отправился добровольцем в зону СВО.
Мужчина погиб при исполнении воинского долга. Указом президента России Владимира Путина он был посмертно награжден Орденом Мужества.
— Выражаем искренние соболезнования семье и близким героя, — заявили в администрации Кировского района.
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