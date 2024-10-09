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В Уфе прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации Самвелом Енокян

Уфа простилась с погибшим в СВО гранатометчиком
Источник: Комсомольская правда

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции водителем-гранатометчиком рядовым Самвелом Енокян. Об этом сообщаили в пресс-службе администрации Кировского района города.

Самвела Симоновича близкие и родные вспоминают как светлого человека с открытой душой, надежного товарища, любящего отца и сына. В этом году он отправился добровольцем в зону СВО.

Мужчина погиб при исполнении воинского долга. Указом президента России Владимира Путина он был посмертно награжден Орденом Мужества.

— Выражаем искренние соболезнования семье и близким героя, — заявили в администрации Кировского района.

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