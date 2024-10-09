Воронежцы пожаловались на опасную спортплощадку

Действующая спортивная площадка, находящаяся на территории школы № 47 на улице Беговой в Воронеже, стала опасной для детей, сообщили в Народном фронте Воронежской области.
По словам обеспокоенных родителей учеников, спортивная площадка давно не обновлялась — беговые дорожки разрушены, на спортивных снарядах облупилась краска и торчат болты, о которые можно пораниться. Отмечается, что ранее возникали травмоопасные ситуации.
Несколько лет воронежцы просят руководство школы, региональные и городские власти привести спортплощадку в порядок. Однако, конкретного ответа так и не услышали.
Народный фронт обратился в региональное министерство образования, где пообещали в 2025 году подготовить проект современного стадиона для 47-ой школы. Строиться новая спортивная площадка будет по одной из федеральных программ.