Воронежцы пожаловались на опасную спортплощадку

По словам обеспокоенных родителей учеников, спортивная площадка давно не обновлялась — беговые дорожки разрушены, на спортивных снарядах облупилась краска и торчат болты, о которые можно пораниться. Отмечается, что ранее возникали травмоопасные ситуации.