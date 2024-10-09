В Омске по решению суда закроют пансионат для пожилых людей «Долголетие»

Кировский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Омской области о немедленном прекращении деятельности пансионата для пожилых людей. Скандально известный пансионат на улице Суровцева попал под пристальное внимание силовиков после публикации в соцсетях фотографий о содержании постояльцев.
Омичи рассказали о том, что в пансионате не обращают никакого внимания на лежачих больных, а только собирают деньги. Как рассказали очевидцы люди содержатся в ужасных условиях, угрожающих жизни и здоровью пожилых людей.
По материалам проверки прокуратуры следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В данный момент работа приюта остановлена, а люди, находившиеся в учреждении распределены в другие социальные гостиницы и специализированные учреждения соцзащиты.
После вступления в силу решения суда, прокуратура будет контролировать исполнение предписания.