В Ростовской области отменили режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров

В Ростовской области сняли режим ЧС, объявленный ранее на территории всего региона в связи с лесными пожарами. Информацию об этом 9 октября опубликовали в телеграм-канале авиалесохраны.
— 30 сентября в регионе был объявлен режим ЧС. Это позволило привлечь к тушению наибольшее количество сил и средств. Все пожары были оперативного ликвидированы менее, чем за сутки с момента возникновения (29 и 30 сентября), — говорится в сообщении авиалесохраны.
Напомним, в указанный период 215 га леса выгорело в Милютинском районе и 46,3 га — в Шолоховском. Борьба с огнем осложнялась обилием сухой растительности и ветром до 20−30 м/c.
Сейчас лесных пожаров в Ростовской области нет. Одно возгорание зафиксировали утром 9 октября, но в этом случае пламя быстро потушили. Огонь прошел 0,1 га.
— В настоящее время на территории региона сохраняется действие особого противопожарного режима. В Милютинском и Шолоховском районах действует режим ЧС муниципального уровня, — добавили в авиалесохране.