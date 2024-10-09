В Ростовской области отменили режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров

— 30 сентября в регионе был объявлен режим ЧС. Это позволило привлечь к тушению наибольшее количество сил и средств. Все пожары были оперативного ликвидированы менее, чем за сутки с момента возникновения (29 и 30 сентября), — говорится в сообщении авиалесохраны.