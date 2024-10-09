Ухудшение погоды ожидается в Приангарье с 10 октября

В Иркутске ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможны дожди со снегом, днем — небольшие осадки. Ветер будет юго-восточный со скоростью 4−9 м/с, с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, а в пригородной зоне — 15−17 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3°, а днем поднимется до +5…+7°.