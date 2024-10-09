Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ухудшение погоды ожидается в Приангарье с 10 октября

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Иркутской области ожидается ухудшение погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +15°

Местами прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра со скоростью 15−20 м/с, а также дожди и снег. На дорогах возможна гололедица, что требует от водителей особой осторожности.

В Иркутске ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможны дожди со снегом, днем — небольшие осадки. Ветер будет юго-восточный со скоростью 4−9 м/с, с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, а в пригородной зоне — 15−17 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3°, а днем поднимется до +5…+7°.