Убившая сестер в Тольятти девочка умоляла мать не жить с их отцом

Мать девочек зовут Ирина, ей 41 год, дети от двух разных мужчин. Убитые — от сожителя, старшие — от предыдущего любовника. С ним женщина рассталась из-за его алкоголизма. Сейчас он находится в зоне СВО. Публично новый отчим вел себя примерно по отношению к детям, часто гулял с ними в парке. Относился ко всем одинаково, «не делил на своих и чужих», подчеркивают соседи. Сама же Ирина, с их слов, «просто красотка», которая тщательно следит за собой.