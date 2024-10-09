Ростовчанка после звонка начальника потеряла 800 тысяч рублей

После этого звонивший потребовал удалить с телефона все переписки, а также номера, с которых поступали звонки. И только в этот момент жертва аферистов все поняла. Как только это произошло она пошла писать заявление в отделение полиции. Там, после ее рассказа, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».