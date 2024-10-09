В Новосибирске скончался бывший первый вице-мэр города Виктор Воронов

Воронов занимал различные руководящие должности, включая пост первого заместителя генерального директора Сибирского аграрного холдинга, работу на заводе «Сибэлектротяжмаш», руководство администрацией Кировского района, должность директора департамента экономики мэрии Новосибирска. Он также возглавлял Западно-Сибирскую и Сибирскую окружные инспекции Главного контрольного управления президента в Новосибирске.