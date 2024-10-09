В России создали уникальный дрон для экомониторинга

МУРМАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат, не имеющий аналогов в нашей стране, который способен проводить мониторинг экологической обстановки, контролировать чистоту воздуха и воды в водоемах. Об этом сообщила пресс-служба ПАО ГМК «Норильский никель» в своем Telegram-канале.
«На Кольской ГМК появился новый аппарат для экологического мониторинга. Дрона-экопомощника разработали и собрали российские инженеры. Он поможет следить за экологической обстановкой на территории Кольской горно-металлургической компании. Например, отслеживать чистоту воздуха и брать пробы воды из водоемов. Наши специалисты проверили, как аппарат, у которого нет аналогов в России, работает в суровых арктических условиях», — отмечается в сообщении.
По словам представителя компании-разработчика беспилотной авиационной системы для экологического мониторинга Дмитрия Грядунова, на создание коптера ушло около года. В результате инженеры создали изделие, которое поможет автоматизировать производственные процессы и повысить безопасность работ.
«У коптера есть камера видеофиксации, тепловизор, газоанализатор со штангой, батометр и лебедка для отбора проб воды из водоемов. Экодрон может летать до 45 минут, как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора. Для автопилота оператор загружает карту и выбирает нужные объекты, маршрут рассчитывается автоматически. В ручном режиме для управления дроном достаточно одного оператора. Это устройство полезно не только для промышленности. С его помощью, например, можно отслеживать численность животных в заповеднике», — говорится в сообщении.