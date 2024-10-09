В России создали уникальный дрон для экомониторинга

«У коптера есть камера видеофиксации, тепловизор, газоанализатор со штангой, батометр и лебедка для отбора проб воды из водоемов. Экодрон может летать до 45 минут, как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора. Для автопилота оператор загружает карту и выбирает нужные объекты, маршрут рассчитывается автоматически. В ручном режиме для управления дроном достаточно одного оператора. Это устройство полезно не только для промышленности. С его помощью, например, можно отслеживать численность животных в заповеднике», — говорится в сообщении.