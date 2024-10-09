Ученый оценил значение открытия, удостоенного Нобелевской премии по химии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Системы распределенных вычислений и нейросети, разработанные Нобелевскими лауреатами Дэвидом Бейкером, Джоном Джампером и Демисом Хассабисом, совершили настоящую революцию в изучении структуры и свойств белков. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией структуры и динамики биомолекул МФТИ Валентин Борщевский.
«Прошло всего несколько лет с создания этих технологий, однако за это время мы очень быстро научились применять эти алгоритмы для решения задач в структурной биологии. Это оказало огромное влияние на всю нашу отрасль — сейчас сложно представить какое-то исследование в структурной биологии, которое происходит без использования искусственного интеллекта», — пояснил Борщевский.
По его словам, у разработанных алгоритмов есть некоторые ограничения, не позволяющие им предсказывать свойства и структуру абсолютно всех белковых молекул, однако при этом они имеют огромный потенциал по использованию в качестве чрезвычайно полезного и ценного инструмента, который позволяет выдвинуть гипотезу для последующей практической проверки. В этом отношении они принесли безусловную пользу для науки, подытожил ученый.