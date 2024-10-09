Ученый оценил значение открытия, удостоенного Нобелевской премии по химии

По его словам, у разработанных алгоритмов есть некоторые ограничения, не позволяющие им предсказывать свойства и структуру абсолютно всех белковых молекул, однако при этом они имеют огромный потенциал по использованию в качестве чрезвычайно полезного и ценного инструмента, который позволяет выдвинуть гипотезу для последующей практической проверки. В этом отношении они принесли безусловную пользу для науки, подытожил ученый.