Денис Скалкин встретился с жильцами дома № 37 по улице Фучика

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин по просьбам жителей встретился с ними в 6 подъезде дома № 37 по ул. Фучика. Такая просьба поступила к Денису Скалкину в чате, созданном во время чрезвычайной ситуации в доме. Участниками чата являются жители дома, городские власти, сотрудники правоохранительных органов и эксперты.
Как отметил Денис Скалкин, на текущий момент жителей беспокоило состояние некоторых «маяков», которые были установлены в подъездах на стенах данного дома. «Специалисты, присутствующие на встрече, разъяснили причины возникновения возможных отклонений, которые могут быть по “маякам”. Они могут быть связаны с наступлением отопительного сезона и подачей теплоносителя в данный дом. То есть причины незначительных отклонений могут носить совершенно естественные причины. Договорились о том, что при необходимости готовы установить дополнительные “маяки”, а к следующему заседанию оперативного штаба организация, которая выполняет мероприятия по мониторингу, предоставит журнал, где будут указаны конкретные даты с конкретными показаниями “маяков”, которые позволят сделать вывод о их состоянии. Отмечу, что жители во время встречи смогли убедиться в нормативных значениях этих показателей», — заявил Денис Скалкин.
Директор ООО «Стройбизнеспроект» Александр Марков дополнительно разъяснил работу «маяков». «Сейчас начинаются погодные “качели”: после несвойственно тёплой для осени погоды довольно резко наступят заморозки. Внутри помещений тепло, снаружи — холод, поэтому конструкции будут “устаканиваться”, назовём это так. Как стабилизируется ситуация, тогда можно будет делать более объективные выводы», — сказал он.
Автозаводцы отметили, что эта встреча для них была очень важна. Как рассказала жительница дома Надежда Шмагина, на встрече она смогла задать Денису Скалкину, представителям администрации района и ДУКа все интересующие ее вопросы. «Честно вам скажу, мне очень приятно, что Денис Анатольевич Скалкин приехал лично. Мы показали все изменения, которые, по нашему мнению, для нас важны. Денис Анатольевич нас успокоил. Личное общение — это очень важно, как и общение в нашем чате. Потому что есть короткие вопросы, есть уточняющие вопросы, на которое мы получаем ответ от него в оперативном режиме», — рассказала Надежда Шмагина. Напомним, что отчет по результатам детального обследования жилого дома по улице Фучика, 37 с использованием мобильного диагностического комплекса «Стрела-Струна» будет готов в ноябре. По итогам выводов экспертов будет приниматься решение о дальнейшей судьбе дома.
Как сообщали ранее, в составе мобильного диагностического комплекса «Стрела-Струна» около 30 измерительных приборов, включая уникальные датчики, работающие в широком диапазоне частот: от 0,1 до 400 Гц. Так, можно «просветить» несущие конструкции и швы, соединяющие конструкции между собой. По результатам исследования диагностируется степень коррозии закладных деталей, характер армирования, толщины и наличие возможных дефектов. Как сообщили эксперты, метод динамико-геофизических испытаний позволяет детально изучить систему грунта здания после восстановления, увидеть в грунте по сейсмоакустическим колебаниям возможные ослабленные зоны, оценить длину фундаментных свай, техническое состояние здания и грунта в его основании.
Напомним, что на период проведения аварийно-восстановительных работ и проведения повторного обследования конструкций дома, собственникам квартир первого и второго подъездов компенсируют средства за найм жилья. Изначально предлагаемые суммы после маркетингового исследования рынка были увеличены. По состоянию на 9 октября, из городского бюджета на эти цели направлено 5,6 млн рублей.
Как ранее сообщили в администрации Нижнего Новгорода, до жителей пострадавшего дома оперативно доводится вся информация, касающаяся проведения работ, в том числе и о результатах мониторинга, который продолжают вести специалисты. Для этого с жильцами регулярно проводят встречи, а также был создан чат.