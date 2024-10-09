Денис Скалкин встретился с жильцами дома № 37 по улице Фучика

Автозаводцы отметили, что эта встреча для них была очень важна. Как рассказала жительница дома Надежда Шмагина, на встрече она смогла задать Денису Скалкину, представителям администрации района и ДУКа все интересующие ее вопросы. «Честно вам скажу, мне очень приятно, что Денис Анатольевич Скалкин приехал лично. Мы показали все изменения, которые, по нашему мнению, для нас важны. Денис Анатольевич нас успокоил. Личное общение — это очень важно, как и общение в нашем чате. Потому что есть короткие вопросы, есть уточняющие вопросы, на которое мы получаем ответ от него в оперативном режиме», — рассказала Надежда Шмагина. Напомним, что отчет по результатам детального обследования жилого дома по улице Фучика, 37 с использованием мобильного диагностического комплекса «Стрела-Струна» будет готов в ноябре. По итогам выводов экспертов будет приниматься решение о дальнейшей судьбе дома.