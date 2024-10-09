Из Омска в Курск отправили очередной гуманитарный груз

В фурах все самое необходимое для курян: продовольствие, медикаменты, питьевая вода, электрогенераторы и много другое. Эту партию собирали сразу несколько районов Омской области. Неравнодушные жители Русско-Полянского, Калачинского и Полтавского районов Омской области собрали не менее 20 тонн полезного груза. Омичи еженедельно отправляют грузы не только в Луганск, Курск, но и в другие регионы, где наиболее необходимы сейчас внимание и забота.
«С каждым шагом мы укрепляем дух единства и солидарности. Помощь неравнодушных земляков — это свет, вдохновение всех на добрые дела и поддержку друг друга. Так победим!», — отмечают представители Омского волонтерского центра «ГумцентрОмск».
Волонтеры Омской области рассказали, что ещё одна фура отправится в Курск уже в эту пятницу. Волонтерские собирают не только гуманитарные грузы, но и проводят отправку техники, автомобилей, передают посылки точечно для омичей, выполняющих свой долг в зоне СВО.