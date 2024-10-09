Вас еще не отключили? Тогда мы идем к вам: Жители Молдовы задолжали за газ более полумиллиона леев

Потребителей продолжают отключать от газа за долги.
В сентябре от сети было отключено 228 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 0,6 миллиона леев.
При этом 214 потребителей были переведены на оплату в аванс в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потреблённого природного газа.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Объём потребления природного газа в сентябре текущего года составил 17,8 миллиона кубических метров, что на 32,2% ниже показателей того же периода 2023 года. В то же время, как сообщает служба по связям с общественностью АО «Молдовагаз», по сравнению с августом 2024 года этот показатель увеличился на 3,8 миллиона кубических метров, или на 27,5%.
По состоянию на 30 сентября бытовые потребители погасили 98,8% выставленных в счетах сумм, что на 0,2% ниже показателя того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 98,7%, или на 0,7% выше показателей того же периода прошлого года. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%, с ростом на 5,9% по сравнению с показателями августа 2023 года.
По данным АО «Молдовагаз», по состоянию на 30 сентября 2024 уровень оплаты за потреблённый природный газ достигает 99,2%, и составляет 6,513 миллиарда леев, что на 33,7% меньше показателя этого же периода прошлого года по причине значительно изменившихся за это время тарифов.
В случае появления вопросов, связанных с фактурированием потребления природного газа в сентябре 2024 года, потребители могут позвонить на единый номер 1304 (1305 в случае столицы), а также направить обращение (петицию) посредством услуги «Личный кабинет потребителя» на сайте www.moldovagaz.md.