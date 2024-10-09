Вас еще не отключили? Тогда мы идем к вам: Жители Молдовы задолжали за газ более полумиллиона леев

Объём потребления природного газа в сентябре текущего года составил 17,8 миллиона кубических метров, что на 32,2% ниже показателей того же периода 2023 года. В то же время, как сообщает служба по связям с общественностью АО «Молдовагаз», по сравнению с августом 2024 года этот показатель увеличился на 3,8 миллиона кубических метров, или на 27,5%.