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Нелегал из Африки незаконно трудился в фитнес-клубе Алматы

Трех нелегалов из Африки выявили полицейские Алматы. В ближайшее время их собираются выдворить за пределы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Источник: polisia.kz

Один из нелегалов трудился в фитнес-центре, остальные двое — в ресторане: один был барменом, а другой — поваром, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

«Трое иностранных граждан помещены в приемник-распределитель Департамента полиции. В ближайшее время их ожидает выдворение за пределы Казахстана. Также будут приняты меры административного воздействия по отношению к работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов», — сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Вчера в ходе рейдов в Алматы выявили шестерых африканцев и одного гражданина соседнего государства. Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и автомойке.