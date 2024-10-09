Нелегал из Африки незаконно трудился в фитнес-клубе Алматы

Один из нелегалов трудился в фитнес-центре, остальные двое — в ресторане: один был барменом, а другой — поваром, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
«Трое иностранных граждан помещены в приемник-распределитель Департамента полиции. В ближайшее время их ожидает выдворение за пределы Казахстана. Также будут приняты меры административного воздействия по отношению к работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов», — сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
Вчера в ходе рейдов в Алматы выявили шестерых африканцев и одного гражданина соседнего государства. Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и автомойке.