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В школах Кировского и Московского районов появились новые спортивные площадки

Ученики смогут заниматься футболом, баскетболом и волейболом на свежем воздухе.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Спортивные площадки обустроили в двух образовательных учреждениях Кировского и Московского районов Казани.

На новом футбольном поле школы № 34 одновременно смогут заниматься примерно 30 учеников. Площадка имеет покрытие из искусственной травы, с двух сторон установлены ворота. Ранее для уроков физкультуры использовали только школьный спортзал, хоккейную коробку и уличные турники.

В школе № 152 к началу учебного года отремонтировали баскетбольную и волейбольную площадки. На территории разместили семь новых тренажеров, два баскетбольных кольца, сетку для игры в волейбол, а для отдыха — две лавочки.

Обустройство зон для занятий на свежем воздухе проведено в рамках республиканской программы по строительству универсальных спортивных площадок, сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.

образование