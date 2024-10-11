Россияне оценили вероятность третьей мировой войны из-за конфликта на Ближнем Востоке

Около 85% респондентов следили за новостями после нападения группировки ХАМАС на территорию Израиля в 2023 году, примерно 14% что-то слышали о новом витке арабо-израильского конфликта. Ничего не слышали о событиях, происходящих на Ближнем Востоке, менее 1%.
О том, что в ответ на действия вооруженной группировки израильское правительство в октябре 2023 года инициировало наземную операцию в Секторе Газа по ликвидации формирований ХАМАС, знают более 95% читателей Новости Mail, впервые услышали или затруднились с ответом немногим менее 5% опрошенных.
За новостями о том, что 17 и 18 сентября этого года произошел массовый взрыв пейджеров, раций и прочих коммуникационных устройств, которыми пользовались члены ливанской организации «Хезболла», следили 88% участников опроса, что-то слышали о теме 11% и лишь менее 1% впервые узнали о событиях из опроса.
О том, что через 10 дней после первого массового взрыва устройств связи «Хезболлы», 27 сентября, в результате израильского ракетного удара был ликвидирован лидер этой организации Хасан Насралла, осведомлены 97% участников опроса, менее 3% ничего не слышали об этом.
Про то, что в ответ на убийство Насраллы иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Израиля, знают 97% респондентов, около 3% затруднились с ответом или не знают об иранской атаке.
На вопрос о том, какие действия должно принять международное сообщество для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, наиболее популярными оказались ответы:
- оказывать давление на стороны конфликта для его урегулирования (37%);
- ввести миротворческие силы ООН (18%);
- оказывать военную помощь Палестине/Ливану (15%);
- оказывать военную помощь Израилю (11%).
По поводу вмешательства России в арабо-израильский конфликт мнения респондентов разделились. Так, примерно половина считает, что России следует принимать активное участие в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке: 27% считает, что России определенно следует принимать участие, 22% — что скорее следует, чем не следует. Иной позиции придерживаются примерно 4 респондента из 10: 25% считают, что РФ определенно не должна принимать участие, 18% — что скорее не должна, чем должна.
Примерно треть респондентов (29%) не может ответить на вопрос, когда закончится ближневосточный конфликт между арабскими странами и Израилем, 23% участников опроса считают, что противостояние продолжится в течение 1−5 лет, и столько же (23%) заявили о более чем пятилетней перспективе затягивания кризиса. Около 20% участников опроса надеются на урегулирование противоречий в течение текущего года и быстрее.
Что касается возможных последствий эскалации противостояния арабов и израильтян, 38% считают, что при развитии конфликта возможно начало третьей мировой войны. Однако 45% заявили о том, что такой исход невозможен и третья мировая война не случится из-за накала арабо-израильских противоречий. 17% предпочли не давать никаких комментариев по этому вопросу.
Странами, которым выгодно обострение ситуации на Ближнем Востоке, участники опроса назвали США (63%), Израиль (41%), Россию (13%) и Турцию (9%). Доля тех, кто считает, что развитие противостояния невыгодно никому, составила 9%.