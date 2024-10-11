Россияне оценили вероятность третьей мировой войны из-за конфликта на Ближнем Востоке

Примерно треть респондентов (29%) не может ответить на вопрос, когда закончится ближневосточный конфликт между арабскими странами и Израилем, 23% участников опроса считают, что противостояние продолжится в течение 1−5 лет, и столько же (23%) заявили о более чем пятилетней перспективе затягивания кризиса. Около 20% участников опроса надеются на урегулирование противоречий в течение текущего года и быстрее.