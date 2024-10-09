Появление разрушительных супертайфунов ожидается до конца века

«Прогноз на будущее такой: по последним научным данным, не то, что у нас будет катастрофический взлет числа тайфунов, но они буду приносить большее количество разрушений, потому что вырастет объем воды, которой будет бить такой сильный ветер. Если мы говорим, что до конца века еще температура вырастет на полтора-два градуса, то количество осадков вырастет на 10−20% и разрушений станет больше. При этом воздействие на конструкции будет дольше, так как тайфуны стали двигаться медленнее. И все вкупе говорит о том, что у нас будут появляться супертайфуны», — считает климатолог.