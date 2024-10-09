Обозначены параметры новой категории тайфунов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Шестая категория по шкале Саффира-Симпсона может быть введена для разрушительных ураганов при скорости ветра 80 км/с. До конца века они могут усилить свою разрушительную силу вместе с объемом переносимых осадков, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Ураган «Милтон», двигающийся в сторону штата Флорида, по силе порывов ветра может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира-Симпсона. «Милтон» может стать ураганом шестой категории, введение которой предлагают некоторые ученые. Пятая категория тропического тайфуна соответствует скорости ветра более 70 м/с.
«Думаю, что стоит вводить шестую категорию при скорости 80 метров в секунду или 300 километров в час. Это совершенно уже катастрофическая ситуация. Эффект глобального потепления здесь есть. Чем теплее температура верхнего слоя океана, тем больше там накоплено энергии, больше вертикальных движений воздуха, которые закручиваются и получается летящая гигантская шайба высотой километров в десять и диаметром километров в сто. Чем теплее, тем больше испарений и осадков», — считает Кокорин.
Он указал, что наблюдения за последние 60 лет показывают, что меняется не только скорость ветра в тайфуне, но и скорость движения самого тайфуна и количество осадков, которые он несет. Скорость движения тайфунов стала медленнее примерно на 20%, при этом количество осадков увеличивается примерно на 5−10% на каждый градус глобального потепления. Однако, чем меньше скорость движения тайфуна, тем больше разрушения, потому что строения дольше находятся под воздействием.