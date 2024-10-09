Обозначены параметры новой категории тайфунов

Он указал, что наблюдения за последние 60 лет показывают, что меняется не только скорость ветра в тайфуне, но и скорость движения самого тайфуна и количество осадков, которые он несет. Скорость движения тайфунов стала медленнее примерно на 20%, при этом количество осадков увеличивается примерно на 5−10% на каждый градус глобального потепления. Однако, чем меньше скорость движения тайфуна, тем больше разрушения, потому что строения дольше находятся под воздействием.