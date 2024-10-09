Депутат предложил разрешить россиянам самооборону при вторжении в жилище

Глава комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил дополнить Уголовный кодекс поправками, позволяющими гражданам прибегать к необходимой самообороне при проникновении посторонних лиц в жилище. Даже если проникший не угрожает жизни обитателей квартиры или дома, последние должны иметь право на самооборону.
Еще в 2021 году Верховным судом РФ было определено, что проникновение в жилище без законных оснований в ночное время суток не позволяет его обитателю объективно оценивать масштабы угрозы. Соответственно, ответственность за превышение пределов необходимой самообороны в данном случае должна быть исключена.
Но поскольку постановление высшей судебной инстанции страны носило рекомендательный характер, депутат Нилов счел необходимым разработать законопроект, который более детально регулировал бы вопросы самообороны граждан при посягательстве на неприкосновенность их жилищ. Принятие законопроекта позволит изменить существующую в Российской Федерации судебную практику по вопросам превышения пределов необходимой самообороны, считает инициатор разработки документа.