Депутат предложил разрешить россиянам самооборону при вторжении в жилище

Еще в 2021 году Верховным судом РФ было определено, что проникновение в жилище без законных оснований в ночное время суток не позволяет его обитателю объективно оценивать масштабы угрозы. Соответственно, ответственность за превышение пределов необходимой самообороны в данном случае должна быть исключена.