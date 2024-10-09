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Три варианта имени для малыша японского макака предложили нижегородцы

Нижегородцам предлагается выбрать из трех вариантов: Хоку, Чико и Маки.

Источник: зоопарк "Лимпопо"

Нижегородцы смогут выбрать имя для малыша японского макака из зоопарка «Лимпопо» из трех вариантов. Сегодня стартовало онлайн-голосование, рассказали в пресс-службе зоозоны.

Нижегородцам предлагается выбрать из трех вариантов: Хоку, Чико и Маки. В соцсетях зоопарка можно проголосовать за лучшее, которое впоследствии и присвоят малышу.

Напомним, что макака по имени Манана родила первенца еще в мае 2024 года, однако его пол стал известен только сейчас. Это мальчик.

Выбирать имя для новорожденного решили на конкурсе в два этапа. Сперва посетители предлагали свои варианты, а теперь нижегородцы могут выбрать лучшие из них на онлайн-голосовании.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что маралы снова стали родителями в зоопарке «Лимпопо».

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