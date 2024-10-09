Первая группа опасности: доберется ли вирус Марбург с Украины в Россию

— Во-первых, с линии боевого соприкосновения вряд ли к нам это проникнет, потому что там нет прямого контакта между сторонами. А люди, которые сдаются в плен, проходят через карантинную зону. И даже если возникнет какое-то заболевание, сразу принимаются меры для предотвращения распространения болезни. Во-вторых, вероятность заражения вирусом через трупы убитых тоже сомнительна, потому что в сложной эпидемиологической ситуации никто не будет прикасаться к ним голыми руками, не соблюдая меры предосторожности, — сообщил Чумаков.