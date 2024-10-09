Первая группа опасности: доберется ли вирус Марбург с Украины в Россию

Смертельный вирус Марбург, вспышка которого произошла недавно в Руанде, был обнаружен на Украине. Болезнь привез украинский наемник, проходивший обучение в Польше. Насколько вероятно, что военные ВСУ могут заразить российских военных на линии боевого соприкосновения и вирус доберется до нашей страны, выясняла «Вечерняя Москва».
Как рассказал, главный научный сотрудник института молекулярной биологии и член-корреспондент РАН Петр Чумаков, нельзя наверняка исключить вероятность распространения вируса Марбург по всему миру, потому что человечество столкнулось с опасной болезнью. Однако шанс, что она захватит весь мир, очень мал.
— Эта инфекция относится к первой группе опасности наравне с чумой, желтой лихорадкой и вирусом Эбола, но четкие действия медицинских служб позволят предупредить крупные вспышки по всему миру, — сказал Чумаков.
Он также отметил, что в России распространение болезни Марбург пока маловероятно. Этому способствует совокупность факторов.
— Во-первых, с линии боевого соприкосновения вряд ли к нам это проникнет, потому что там нет прямого контакта между сторонами. А люди, которые сдаются в плен, проходят через карантинную зону. И даже если возникнет какое-то заболевание, сразу принимаются меры для предотвращения распространения болезни. Во-вторых, вероятность заражения вирусом через трупы убитых тоже сомнительна, потому что в сложной эпидемиологической ситуации никто не будет прикасаться к ним голыми руками, не соблюдая меры предосторожности, — сообщил Чумаков.
Во многом контроль за распространением вируса и ростом заражаемости будет зависеть от своевременного проведения карантинных мероприятий, подчеркнул он.
Инфекционист Вознесенский рассказал, как заражаются вирусом Марбург.
— Потому что вспышка заболевания первой группы опасности — это сигнал для принятия экстраординарных мер, по примеру того, что было в 60-е годы, когда в Москве был зафиксирован случай оспы. Тогда были приняты экстренные меры и распространение удалось остановить в очень короткий срок. И в этом случае нужно четко оповестить население об угрозе распространения вируса и соблюдении осторожности при контакте с больными людьми, — объяснил вирусолог.
Несмотря на особую опасность болезни Марбург, специфических мер профилактики и специальную вакцину против вируса пока не разработали, поэтому необходимо придерживаться классических способов защиты, сообщил Чумаков. Среди них:
исключить контакты с больными людьми, у которых не определен диагноз;соблюдать дистанцию в местах скопления людей.