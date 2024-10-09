Жительница Уфы отметила 100-летний юбилей.

"Будучи родом из Златоуста, Валерия Сергеевна прошла через непростое детство. И все же рядом с ней всегда была крепкая поддержка в лице родного брата. С раннего возраста ей поставили кардиостимулятор и предсказали короткую жизнь. Но, глядя на нее сейчас, можно смело сказать, что судьба обошлась с ней иначе. Валерия Покровская прожила долгую и насыщенную жизнь, посвятила себя труду лаборанта и внесла вклад в развитие своей профессии. В память о детстве именинница бережно хранит семейную реликвию — фотоальбом своего отца, датируемый 1914 годом. Несмотря на все трудности и испытания, с которыми ей пришлось столкнуться, юбилярша остаётся олицетворением доброты, скромности и оптимизма.