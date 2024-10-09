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Денис Пушилин во главе делегации ДНР приехал в Башкирию

В Уфу во главе делегации ДНР прибыл Денис Пушилин
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 октября, в Уфу прибыла официальная делегация Донецкой Народной Республики под руководством главы региона Дениса Пушилина. Об этом рассказала пресс-служба администрации Башкирии.

В международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима гостей встретил сам руководитель республики Радий Хабиров. В рамках визита представители ДНР примут участие в мероприятиях в честь Дню Республики, которые начнутся уже завтра — 10 октября.

Кроме того, состоится официальная встреча с главой Башкирии Радием Хабировым. Руководители республик обсудят дальнейшее укрепление межрегионального сотрудничества.

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