Денис Пушилин во главе делегации ДНР приехал в Башкирию

Сегодня, 9 октября, в Уфу прибыла официальная делегация Донецкой Народной Республики под руководством главы региона Дениса Пушилина. Об этом рассказала пресс-служба администрации Башкирии.
В международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима гостей встретил сам руководитель республики Радий Хабиров. В рамках визита представители ДНР примут участие в мероприятиях в честь Дню Республики, которые начнутся уже завтра — 10 октября.
Кроме того, состоится официальная встреча с главой Башкирии Радием Хабировым. Руководители республик обсудят дальнейшее укрепление межрегионального сотрудничества.
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