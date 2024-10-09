В Воронеже 13 октября похолодает до +2 градусов

Что касается районов Воронежской области, то там погода будет тоже очень контрастной. К примеру, днем в пятницу, 11 октября, метеорологи прогнозируют до +21 градуса. При этом ночью в субботу, 12 октября, местами ожидают всего +3 градуса. В целом же в темное время суток на текущей неделе обещают от +4 до +9, а днем от +12 до +20. При этом дождей тоже не прогнозируют. Слабые осадки вероятны только 12 октября.