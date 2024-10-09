В Воронеже 13 октября похолодает до +2 градусов

О почти зимнем холоде, ожидающем жителей Воронежа ночью в воскресенье, 13 октября, рассказали синоптики. По их прогнозам, температура опустится до +2. Да и днем в ближайшее воскресенье будет весьма прохладно — +13.
Переход от почти летней погоды к осенней в Воронеже проходит неравномерно. Например, днем в четверг, 10 октября, и в субботу, 12 октября, синоптики обещают +16 градусов, а в пятницу, 11 октября, даже +19. При этом прекратятся лишь недавно начавшиеся дожди.
Что касается районов Воронежской области, то там погода будет тоже очень контрастной. К примеру, днем в пятницу, 11 октября, метеорологи прогнозируют до +21 градуса. При этом ночью в субботу, 12 октября, местами ожидают всего +3 градуса. В целом же в темное время суток на текущей неделе обещают от +4 до +9, а днем от +12 до +20. При этом дождей тоже не прогнозируют. Слабые осадки вероятны только 12 октября.