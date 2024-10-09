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Лучшие фото 9 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Козы едят кучу выброшенных овощей, которые некоммерческая организация «Realim» доставляет сельским хозяйствам в районах с дефицитом воды в зоне «Эль-Альфалфаль» на окраине чилийского Сантьяго.

Источник: Reuters

Боливийская столица Ла-Пас, окутанная дымом от лесных пожаров. За год лесные пожары уничтожили 10 млн гектаров леса в стране. Это территория размером с Исландию или Кубу.

Источник: Reuters

Взрыв после израильского авиаудара по бейрутскому району Дахия.

Источник: AP 2023

Мужчины спят на общественном пляже Рамлет аль-Байда в Бейруте. Жители покидают свои дома, опасаясь ударов израильских ВВС.

Источник: AP 2023

Николаевский автомобильный мост через Енисей во время первого снегопада в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

Чабан на лошади пасет овец в горах Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Источник: РИА "Новости"

Монахи среди грязи, мусора и пыли возобновляют раздачу милостыни после наводнения в Чиангмае на севере Таиланда.

Источник: Zuma/TASS

Спортсмен во время первенства России по конному спорту в дисциплине кросс на территории Новосибирского ипподрома. Соревнования собрали лучших юных атлетов страны, которые показывают свое мастерство в трех дисциплинах: выездка, кросс и конкур.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС