Лучшие фото 9 октября

Козы едят кучу выброшенных овощей, которые некоммерческая организация «Realim» доставляет сельским хозяйствам в районах с дефицитом воды в зоне «Эль-Альфалфаль» на окраине чилийского Сантьяго.
Боливийская столица Ла-Пас, окутанная дымом от лесных пожаров. За год лесные пожары уничтожили 10 млн гектаров леса в стране. Это территория размером с Исландию или Кубу.
Взрыв после израильского авиаудара по бейрутскому району Дахия.
Мужчины спят на общественном пляже Рамлет аль-Байда в Бейруте. Жители покидают свои дома, опасаясь ударов израильских ВВС.
Николаевский автомобильный мост через Енисей во время первого снегопада в Красноярске.
Чабан на лошади пасет овец в горах Усть-Коксинского района Республики Алтай.
Монахи среди грязи, мусора и пыли возобновляют раздачу милостыни после наводнения в Чиангмае на севере Таиланда.
Спортсмен во время первенства России по конному спорту в дисциплине кросс на территории Новосибирского ипподрома. Соревнования собрали лучших юных атлетов страны, которые показывают свое мастерство в трех дисциплинах: выездка, кросс и конкур.