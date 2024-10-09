Ученые рассказали «Газете.Ru», за что присудили Нобелевскую премию по химии

«Белки играют ключевую роль в жизни клеток, участвуя в процессах передачи информации, выработки энергии и химических реакциях. Белки являются полимерами и состоят из строительных блоков, аминокислот, которых всего существует около 20. То есть белок — это такая длинная цепочка, которая упаковывается в некоторую трехмерную структуру, и то, что белок будет делать, определяется его структурой. Белки сворачиваются, чтобы некоторые аминокислоты оказывались внутри белка, а другие снаружи. Это и определяет его функции. Будет ли он ферментом, вызовет ли заболевание или наоборот, будет его лечить зависит от того, как сложится эта цепочка аминокислот», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник-заведующий лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем МФТИ Иван Гущин.