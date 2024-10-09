Въезд для авто в красноярский экопарк «Юдинская долина» временно закрыли

В Красноярске временно закрыли въезд для автомобилей в экопарк «Юдинская долина» из-за работ по благоустройству. Об этом сообщает администрация парка.
На этой неделе будут идти работы по благоустройству въездной зоны. Там рабочие будут укладывать асфальт, поэтому на время работ въезд на территорию парка для автомобилей будет закрыт.
Администрация парка планирует расширить парковку до 200 мест, усиливают покрытие дорожек и детских площадок. Кроме того, будет сделано водоотведение, усилено покрытие дорожек и площадок вблизи визит-центра.